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"Формула-1" подтвердила перенос российского этапа в Ленинградскую область с 2023 года

С 2014 года Гран-при проходит на автодроме в Сочи. Все семь гонок выиграли пилоты команды Mercedes.

26 июня, 10:29
<p>Фото © Twitter / F1</p>

Фото © Twitter / F1

«Формула-1» подтвердила, что с 2023 года российский этап чемпионата мира будет проводиться на автодроме «Игора драйв» в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Промоутер российского этапа "Формулы-1", компания "Росгонки", уже ведёт работы по организации соревнований на трассе "Игора драйв".

"Сегодня мы совместно с администрацией Санкт-Петербурга и руководством Ленинградской области ведём работы по планированию транспортной доступности автодрома "Игора драйв", также ведётся работа по формированию плана мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для российского этапа чемпионата мира "Формулы-1" в соответствии с критериями Международной автомобильной федерации (FIA), — заявил ТАСС генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв", где пообщались с чемпионами гонок

Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв", где пообщались с чемпионами гонок

Автодром "Игора драйв" находится в 54 км от Санкт-Петербурга. Его спроектировал немецкий архитектор Герман Тильке. Автодром занимает площадь около 100 гектаров, на его территории располагаются десять профессиональных трасс для гонок и тестов. В 2020 году он получил лицензию первой категории FIA.

С 2014 года Гран-при России проходит на автодроме в Сочи. Ближайший этап состоится с 24 по 26 сентября. Ранее все семь гонок выиграли пилоты команды Mercedes — британец Льюис Хэмилтон (четырежды), финн Валттери Боттас (дважды) и немец Нико Росберг.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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