Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв", где пообщались с чемпионами гонок. Видео © LIFE

Победителям и участникам конкурса "Большая перемена" провели экскурсию по автодрому "Игора драйв", организованную российским обществом "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Школьники смогли пообщаться со знаменитыми гонщиками, в том числе многократным чемпионом России по ралли-рейдам Владимиром Васильевым, первым российским пилотом "Формулы-1" Виталием Петровым и руководителем команды "КамАз-мастер" Владимиром Чагиным. А первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и российский предприниматель, член клуба "Игора драйв" Юрий Ковальчук рассказали о гоночном спорте и о том, что никогда ничего не бывает поздно.

"Всё, что вам показывают на "Игоре драйв", это пример того, что никогда ничего не поздно. Никогда и ничего. Потому что когда запускали "Алые паруса", не верили, что это возможно. Когда в прошлом году в пандемию, вот сейчас организаторы рассказывали, когда в мире всё отменили, а в Питере прошли "Алые паруса" — и как прошли! Когда здесь начала создаваться "Игора драйв", тоже говорили, что Россия никогда не была страной, в которой существенные конкурентные преимущества в организации гонок. Нам говорили: "Есть Европа, есть Эмираты, в общем, есть страны-короли в этом, поэтому вы там пристраивайтесь в конец очереди". А пример "Игоры драйв" говорит совсем о другом — придумали и сделали", — сказал первый замруководителя АП РФ.

Кириенко подчеркнул, что сегодня в мире нет аналогов этому месту. По его словам, организаторы встречи в рамках общества "Знание" хотели, чтобы подростки почувствовали, что "есть основание для гордости и всё возможно". В свою очередь Ковальчук отметил, что для развития какой-либо отрасли всегда должен существовать какой-то драйвер и в случае промышленности им выступает система и создание вооружения.

Участники "Большой перемены" посетили автодром "Игора драйв", где пообщались с чемпионами гонок. Видео © LIFE

"Если говорить про автомобильную отрасль, то самые передовые технологии применяются в гонках. И именно туда тратятся огромные деньги! И вот эта борьба за тысячные доли секунды, она, фактически проходя апробацию именно в режиме гонки, является основным стимулом для формирования и модернизации всех отраслей, которые потом приходят в автомобилестроение, а в конечном счёте — и к потребителю. То, чем занимаются эти люди, это апробация тех технологий, которые и строят автомобиль будущего", — сказал Ковальчук школьникам, отвечая на вопрос, как внедряются новые технологии в машины.

Подростки также смогли провести скоростной заезд на трассе автодрома, готовой принять любые типы гоночных соревнований.

Студия общества "Знание" на ПМЭФ стала открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. Гости эфира — ведущие российские бизнесмены, государственные деятели, представители научного и экспертного сообщества — раскроют актуальные темы социальной, деловой и политической повестки ПМЭФ, рассказывая зрителям просто о сложном. В рамках работы студии российского общества "Знание" на ПМЭФ проходит премьера цикла фильмов-лекций, посвящённых знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почётными жителями Северной столицы.

Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".