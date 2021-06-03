Закон о выходе из Договора по открытому небу в ближайшее время поступит на подпись Путину
В Кремле уточнили, что президент не собирается откладывать денонсацию соглашения специально, чтобы как-то повлиять на проведение встречи с Байденом в Женеве.
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Закон о денонсации Договора по открытому небу в ближайшее время будет представлен на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом проинформировал журналистов в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представителю Кремля также задали уточняющий вопрос о том, может ли Путин отложить подписание документа, чтобы не обострять ситуацию в преддверии встречи с Байденом.
"А чего здесь обострять? Здесь нечего обострять. [Cитуация] не нервная", — ответил он.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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