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Закон о выходе из Договора по открытому небу в ближайшее время поступит на подпись Путину

В Кремле уточнили, что президент не собирается откладывать денонсацию соглашения специально, чтобы как-то повлиять на проведение встречи с Байденом в Женеве.

3 июня, 13:18

Фото © Kremlin.ru

Закон о денонсации Договора по открытому небу в ближайшее время будет представлен на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом проинформировал журналистов в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представителю Кремля также задали уточняющий вопрос о том, может ли Путин отложить подписание документа, чтобы не обострять ситуацию в преддверии встречи с Байденом.

"А чего здесь обострять? Здесь нечего обострять. [Cитуация] не нервная", ответил он.

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Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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