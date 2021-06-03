Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта

Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.

К 2024 году в России должна заработать биометрическая идентификация во всех видах общественного транспорта. Надежду на это выразил глава Минтранса Виталий Савельев.

"В ближайшем обозримом будущем, к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами как для граждан России биометрия, то есть наше лицо — документ, по которому мы будем проходить в автобусы, самолёты, железнодорожный транспорт", — сказал министр на сессии Петербургского международного экономического форума.

Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.

