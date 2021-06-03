Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта
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Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.
К 2024 году в России должна заработать биометрическая идентификация во всех видах общественного транспорта. Надежду на это выразил глава Минтранса Виталий Савельев.
"В ближайшем обозримом будущем, к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами как для граждан России биометрия, то есть наше лицо — документ, по которому мы будем проходить в автобусы, самолёты, железнодорожный транспорт", — сказал министр на сессии Петербургского международного экономического форума.
Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу госуслуг без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что биометрия может применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.