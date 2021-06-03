Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Савельев рассказал, когда в России введут биометрию во всех видах транспорта

Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.

3 июня, 13:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К 2024 году в России должна заработать биометрическая идентификация во всех видах общественного транспорта. Надежду на это выразил глава Минтранса Виталий Савельев.

"В ближайшем обозримом будущем, к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами как для граждан России биометрия, то есть наше лицо — документ, по которому мы будем проходить в автобусы, самолёты, железнодорожный транспорт", — сказал министр на сессии Петербургского международного экономического форума.

Стало известно, когда россияне смогут оформить электронные паспорта

Стало известно, когда россияне смогут оформить электронные паспорта

Ожидается, что проход по "лицу" повысит удобство пассажиров, а также снизит расходы транспортных компаний.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ускорить сбор биометрических данных граждан. Отмечалось, что одним из вариантов названо ограничение доступа к порталу госуслуг без их применения, однако позже в Минцифры опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что биометрия может применяться в качестве дополнительного фактора аутентификации, но только по желанию пользователя.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России решили "перезапустить" Единую биометрическую систему

15 апреля, 04:20

Белоруссия планирует восстановить транспортное сообщение с Россией в ближайшие месяцы

29 мая, 21:27

"Нам скрывать нечего": Прокатчик электросамокатов Red Wheels отреагировал на обыски СК

сегодня в 14:08

Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе

сегодня в 13:57

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1