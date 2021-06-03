Росавиация призвала наказать туроператоров за продажу билетов на грузопассажирские рейсы

Росавиация потребовала от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путёвки гражданам с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

"Росавиация обращает внимание российских авиакомпаний на то, что в случае выявления фактов продажи грузопассажирских полётов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям пассажиров. Среди них иностранцы, люди, которым необходимо вернуться на родину для воссоединения с семьёй, лечения, работы и так далее. Кроме того, на данный момент авиакомпаниям запрещено при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов перевозить туристические группы.