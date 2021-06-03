Росавиация призвала наказать туроператоров за продажу билетов на грузопассажирские рейсы
В ведомстве пояснили, что сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям граждан. Среди них иностранцы, люди, которым необходимо вернуться на родину для воссоединения с семьёй, лечения, работы.
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Росавиация потребовала от Ростуризма принять меры к недобросовестным туроператорам, которые продают путёвки гражданам с вылетом на нерегулярных грузопассажирских рейсах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
"Росавиация обращает внимание российских авиакомпаний на то, что в случае выявления фактов продажи грузопассажирских полётов в турпакетах в отношении авиакомпании будут приняты ограничительные меры", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям пассажиров. Среди них иностранцы, люди, которым необходимо вернуться на родину для воссоединения с семьёй, лечения, работы и так далее. Кроме того, на данный момент авиакомпаниям запрещено при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов перевозить туристические группы.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили о возобновлении авиасообщения с девятью странами. Так, с 2 июня было восстановлено сообщение с Великобританией, а с 10 июня самолёты из России полетят ещё в семь стран — Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, чартерные рейсы отправятся в Албанию.
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