Правительство РФ не планирует увеличивать НДФЛ, заявил Силуанов
Глава Минфина отметил, что поступления от повышенной ставки налога на высокие доходы в 2021 году могут составить около 100 миллиардов рублей. Все средства пойдут в фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра".
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Правительство России не рассматривает вопрос по повышению ставки НДФЛ. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.
"По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений. — Прим. Лайфа). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления чем 60 миллиардов, мы оцениваем, может, даже под 100", — сказал министр.
По словам Силуанова, все средства будут переданы фонду помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра".
Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% при высоких доходах. Изменения коснулись тех, чей общий доход за год превышает сумму в пять миллионов рублей. Все деньги от повышения ставки налога идут в фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра". Фонд был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.
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