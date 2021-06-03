Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Правительство РФ не планирует увеличивать НДФЛ, заявил Силуанов

Глава Минфина отметил, что поступления от повышенной ставки налога на высокие доходы в 2021 году могут составить около 100 миллиардов рублей. Все средства пойдут в фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра".

3 июня, 12:49

Фото © Pixabay

Правительство России не рассматривает вопрос по повышению ставки НДФЛ. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

"По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений. — Прим. Лайфа). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления чем 60 миллиардов, мы оцениваем, может, даже под 100", — сказал министр.

Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" начал поставки лекарств

Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" начал поставки лекарств

По словам Силуанова, все средства будут переданы фонду помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра".

Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% при высоких доходах. Изменения коснулись тех, чей общий доход за год превышает сумму в пять миллионов рублей. Все деньги от повышения ставки налога идут в фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра". Фонд был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Русский человек всегда подставит плечо": Психоаналитик объяснила готовность россиян оплачивать высокими налогами помощь бедным

сегодня в 08:46

"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

28 мая, 10:22

Эксперт перечислил причины отказа от доллара в структуре ФНБ

сегодня в 13:45

Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе

сегодня в 13:57

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1