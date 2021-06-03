Правительство РФ не планирует увеличивать НДФЛ, заявил Силуанов

Правительство России не рассматривает вопрос по повышению ставки НДФЛ. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

"По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений. — Прим. Лайфа). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления чем 60 миллиардов, мы оцениваем, может, даже под 100", — сказал министр.

По словам Силуанова, все средства будут переданы фонду помощи детям с редкими заболеваниями "Круг добра".