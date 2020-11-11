Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 ноября 2020, 13:22

Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% при высоких доходах

В 2021 году это позволит получить дополнительные 60 млрд рублей налогов.

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Изменения коснутся тех, чей общий доход за год превышает сумму в пять миллионов рублей. Как отмечается в пресс-релизе на сайте Думы, ранее с таким предложением выступил российский лидер Владимир Путин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию повышения ставки НДФЛ, её увеличение приведёт к поступлению в бюджет дополнительных 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей — в 2022 году, 68,5 млрд рублей — в 2023 году. Средства направят на развитие здравоохранения, в частности, на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Ранее Лайф рассказывал, как будет работать прогрессивный НДФЛ.

Путин предложил поднять ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов
Путин предложил поднять ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов
Путин поручил обеспечить принятие законов о повышении НДФЛ и налоговом манёвре в IT
Путин поручил обеспечить принятие законов о повышении НДФЛ и налоговом манёвре в IT
В России предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов
В России предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов
BannerImage

Фото © Pixabay

Эмила Сидорова
  • Новости
  • ндфл
  • доходы
  • Госдума
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar