Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра" начал поставки лекарств

Фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями "Круг добра", который финансируется за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают пять миллионов рублей, начал поставки лекарств для маленьких пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Созданный "Круг добра" — сейчас первые поставки для наших маленьких пациентов уже пошли", — сказал министр во время расширенного заседания Комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Мурашко, сейчас фонд проводит закупку лекарств для 600 детей со спинальной мышечной атрофией, после заключения контракта они сразу будут направлены маленьким пациентам.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко. Организация закупает для пациентов дорогие лекарства, а также те препараты, которые не зарегистрированы в России.

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