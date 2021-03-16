Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле (коэффициент младенческой смертности, обозначает количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 новорождённых за один год. — Прим. Лайфа). Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%", — отметил министр на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.