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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

По данным ведомства, такая тенденция прослеживается в последние годы.

16 марта 2021, 06:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума и оказалась ниже ожидаемого показателя на 8,5. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле (коэффициент младенческой смертности, обозначает количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 новорождённых за один год. — Прим. Лайфа). Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%",  отметил министр на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Росстат сообщил о снижении младенческой смертности и росте рождаемости в 10 регионах

Росстат сообщил о снижении младенческой смертности и росте рождаемости в 10 регионах

Ранее ведомство уже сообщало, что за последние десять лет в РФ на 40% снизилась младенческая смертность. Эта же тенденция наблюдалась в 2020 году — тогда за 11 месяцев показатель снизился на 13,1% по сравнению с 2019 годом.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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