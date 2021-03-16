Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Автоэксперт дал важные советы водителям, которые не садились за руль всю зиму

Прежде чем выезжать на дороги, необходимо тщательно проверить состояние машины, подчеркнул специалист.

16 марта 2021, 06:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С наступлением весны количество автомобилистов на дорогах заметно прибавляется, поскольку некоторые из них предпочитают не пользоваться своим транспортом зимой. Зачастую машины ждут своего часа несколько месяцев, стоя на улице. Об этом рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Особый интерес к "азиатам": названы самые угоняемые в России автомобили

Особый интерес к "азиатам": названы самые угоняемые в России автомобили

Так, в подобных случаях эксперт советует тщательно проверить своё авто, прежде чем выезжать на дороги. Как пояснил специалист, за время долгого простоя у машины могут заржаветь диски или спуститься колёса. Кроме того, необходимо проверить уровень жидкостей, в первую очередь тормозной. Вместе с тем не стоит забывать и о световых приборах (фары, поворотники, аварийка).

Канаев советует не торопиться за рулём после долгого перерыва. В противном случае можно легко создать аварийную ситуацию на дороге.

"Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах. Люди медленно, осторожно едут, перестраиваются, это нервирует других участников движения, происходит массовый психоз, хамство. Поэтому терпение, внимание, спокойствие на дороге не заменить ничем", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Россиянам рассказали, машины какого цвета выгоднее всего покупать

Россиянам рассказали, машины какого цвета выгоднее всего покупать

А ранее автоэксперт рассказал о способах сэкономить при покупке машины из салона. По его словам, в году есть определённые месяцы, когда можно получить максимальную скидку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина

11 марта, 08:23

Россиянам рассказали, машины какого цвета выгоднее всего покупать

11 марта, 12:15

С Авто.ру уходят дилеры: из-за скрытого налога площадки с продажи снято порядка 2000 подержанных машин

14 марта, 21:40

"Это будет продолжаться": Аксёнов заявил о возможных диверсиях со стороны Украины в Крыму

сегодня в 06:59

В Сети обнаружили звук, который слышат только люди младше 25 лет и никто из старшего поколения

сегодня в 07:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1