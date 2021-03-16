Автоэксперт дал важные советы водителям, которые не садились за руль всю зиму

С наступлением весны количество автомобилистов на дорогах заметно прибавляется, поскольку некоторые из них предпочитают не пользоваться своим транспортом зимой. Зачастую машины ждут своего часа несколько месяцев, стоя на улице. Об этом рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Так, в подобных случаях эксперт советует тщательно проверить своё авто, прежде чем выезжать на дороги. Как пояснил специалист, за время долгого простоя у машины могут заржаветь диски или спуститься колёса. Кроме того, необходимо проверить уровень жидкостей, в первую очередь тормозной. Вместе с тем не стоит забывать и о световых приборах (фары, поворотники, аварийка).

Канаев советует не торопиться за рулём после долгого перерыва. В противном случае можно легко создать аварийную ситуацию на дороге.

"Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах. Люди медленно, осторожно едут, перестраиваются, это нервирует других участников движения, происходит массовый психоз, хамство. Поэтому терпение, внимание, спокойствие на дороге не заменить ничем", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

А ранее автоэксперт рассказал о способах сэкономить при покупке машины из салона. По его словам, в году есть определённые месяцы, когда можно получить максимальную скидку.

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