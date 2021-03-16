В AliExpress рассказали, жители каких городов России закупаются там больше других

В компании AliExpress проанализировали покупки россиян и составили перечень самых активных городов по покупкам на портале. Оказалось, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга это Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск. Таковы результаты проведённого компанией исследования. Они есть в распоряжении Лайфа.

Особой популярностью среди российских пользователей пользуются смартфоны. В онлайн-корзинах на них пришлось 33%. Самыми популярными моделями стали гаджеты брендов, входящих в экосистему Xiaomi: POCO X3 и Redmi Note 9. В лидерах также Apple iPhone XR.

Также пользуются популярностью гаджеты — помощники по дому. В этой категории товаров больше всего денег россияне потратили на пылесосы. Доля от общих затрат на них составила 21%.

В компании также отметили, что за последний год покупатели AliExpress всё чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля таких продаж составляет 25% от общего оборота платформы.

Ранее Лайф поделился инструкцией о том, как правильно заказывать вещи в интернет-магазинах. Это быстрый и удобный способ подобрать одежду, если им правильно пользоваться.

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