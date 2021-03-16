Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении латвийской девушки

"Возможно, сейчас не лучшее время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я сделаю заявление по окончании сезона, но сейчас всё моё внимание полностью сосредоточено на игре", — цитирует слова Панарина на своей странице в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Напомним, ранее бывший тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров обвинил Панарина в нанесении побоев латвийской девушке. По словам наставника, инцидент с участием Артемия произошёл десять лет назад в Риге. Будучи тогда игроком подольской команды, Панарин после игры с местным "Динамо" отправился в бар, где побил некую рижанку, отдыхающую с подругами в этом же заведении. Из рассказа Назарова следует, что тот неприятный случай удалось замять с помощью неких авторитетных людей Риги, а те удары, которые якобы наносил Артемий пострадавшей, обошлись форварду "Рейнджерс" в 40 тысяч евро.