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Панарин впервые прокомментировал обвинение в избиении латвийской девушки

Форвард пообещал всё честно рассказать.

16 марта 2021, 05:46
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин впервые прокомментировал обвинения в свой адрес, связанные с избиением латвийской девушки.

"Возможно, сейчас не лучшее время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я сделаю заявление по окончании сезона, но сейчас всё моё внимание полностью сосредоточено на игре", — цитирует слова Панарина на своей странице в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Напомним, ранее бывший тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров обвинил Панарина в нанесении побоев латвийской девушке. По словам наставника, инцидент с участием Артемия произошёл десять лет назад в Риге. Будучи тогда игроком подольской команды, Панарин после игры с местным "Динамо" отправился в бар, где побил некую рижанку, отдыхающую с подругами в этом же заведении. Из рассказа Назарова следует, что тот неприятный случай удалось замять с помощью неких авторитетных людей Риги, а те удары, которые якобы наносил Артемий пострадавшей, обошлись форварду "Рейнджерс" в 40 тысяч евро.

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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