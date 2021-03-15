Власти Мальты разрешили провести домашний матч своей сборной с Россией

Минздрав Мальты разрешил проведение домашнего матча национальной футбольной команды со сборной России в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает издание Times of Malta, ссылаясь на вице-президента местной футбольной ассоциации Мэттью Пэриса.

"Министерство здравоохранения прислало нам официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной России на Национальном стадионе", — отметил Пэрис.

Ранее сообщалось, что выездной матч сборной России находится под угрозой срыва. Всё из-за того, что на Мальте до 11 апреля действует полный запрет на проведение спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда удалось решить возникшие вопросы, ожидается, что игра, как и планировалось, состоится 24 марта.

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