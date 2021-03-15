Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Власти Мальты разрешили провести домашний матч своей сборной с Россией

Это сделано в виде исключения, поскольку в стране действует запрет на проведение спортивных мероприятий из-за ковида.

15 марта 2021, 23:55
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Минздрав Мальты разрешил проведение домашнего матча национальной футбольной команды со сборной России в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает издание Times of Malta, ссылаясь на вице-президента местной футбольной ассоциации Мэттью Пэриса.

"Министерство здравоохранения прислало нам официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной России на Национальном стадионе", — отметил Пэрис.

Есть и новички: стал известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Есть и новички: стал известен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Ранее сообщалось, что выездной матч сборной России находится под угрозой срыва. Всё из-за того, что на Мальте до 11 апреля действует полный запрет на проведение спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда удалось решить возникшие вопросы, ожидается, что игра, как и планировалось, состоится 24 марта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1