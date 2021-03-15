"Я не дилетант, молчать не буду": Почему Плющенко взбесило фиаско 12-летней фигуристки

Фигурное катание в России стало уже настолько популярным, что скандал вселенского масштаба может вспыхнуть даже на первенстве среди юниоров. Казалось бы, 12-летние фигуристы, не все из которых даже "доживут" в спорте до взрослой карьеры, — из-за чего тут так переживать. Но есть из-за чего. Во-первых, сейчас спортсмены превратились уже в некие бизнес-проекты для родителей и тренеров. Во-вторых, противостояние Плющенко и Тутберидзе существует даже тут!

На юниорском уровне у Плющенко есть такой проект — Софья Титова. Юная спортсменка привыкла к уверенным победам, но в этот раз проиграла. Фиаско получилось очень неожиданным, а от того весьма болезненным. В инстаграме юной фигуристки появился очень эмоциональный пост, написанный мамой спортсменки, с явной критикой судейских решений.

— Справедливость — это не про мой любимый вид спорта! А протокол, в котором забыли дать надбавку за каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, пусть останется на совести судей! Спасибо, работаем дальше! — написала мама Титовой.

Не стал отмалчиваться и сам Евгений Плющенко. Он вспомнил пример из своей спортивной карьеры, когда он тоже стал незаслуженно (как он сам считает) вторым. Речь про серебро Олимпиады в Ванкувере в 2010 году.

— Софа, ты крутая! Первая после короткой и меньше балла не хватает до победы! Ты всё знаешь, да и кто знает, тот поймёт. Я тоже был странным образом вторым и очень хорошо понимаю твои эмоции! Все эти испытания сделали меня сильнее, злее и выносливее! После этого беспредела поменяли систему судейства в фигурном катании, — написал Плющенко.

Плющенко стали обвинять в том, что он неоправданно предъявляет претензии судьям. Но у двукратного олимпийского чемпиона нашёлся ответ и на это.

— Если бы я после Ванкувера промолчал, то стоимость четверных прыжков не была бы поднята и система осталась бы прежней! Был ли тогда смысл прыгать ультра-си и рисковать? Куда бы ушло фигурное катание в 90-е? Вы не хуже меня знаете, что происходит, и я не буду молчать! Тем более имею право выразить мнение на своей странице. Я не дилетант в фигурном катании и хорошо знаю правила, — негодует Евгений.

После того как Титову и Плющенко подписчики стали убеждать в их неправоте, мама спортсменки оставила откровенно агрессивный комментарий, который подытоживает этот скандал, случившийся словно и не на юниорском первенстве, а на взрослой Олимпиаде.

Скриншот © Instagram / sofya_titova_official

Резонный вопрос: в чём, собственно, проблема? Она, как водится, скрылась в деталях. Дело в том, что Титовой не добавили 1,07 балла за её сложнейший прыжковый каскад. И она в итоге уступила ученице Тутберидзе Алисе Двоеглазовой каких-то 0,87 балла. То есть, если бы не этот просчёт, Титова была бы первой. Но не всё так просто.

Плющенко и мама фигуристки настаивают на том, что судьи ошиблись. По их мнению, каскад из тройных лутца и сальхова через ойлер должен был получить так называемый бонус — надбавку х1,1 за выполнение во второй половине программы (та самая фишка, которая принесла Алине Загитовой олимпийское золото). Но есть нюанс. По плану этот каскад действительно должен был произойти во второй половине программы, но Софья Титова немного поторопилась. Казалось бы, сделала нужные прыжки на какие-то десять секунд раньше, однако именно это в итоге повлияло на итоговый результат.

Прокат фигуристки есть в Сети, и посчитать, что и когда было, довольно несложно. Общая продолжительность программы получилась 3 минуты 39 секунд. Это значит, что экватор находится на отметке в 1:49. Но Титова делает каскад примерно за десять секунд до неё.

Однако фигуристка, её мама и Евгений Плющенко настолько расстроены из-за поражения, что напрочь отказываются признавать ошибку Софьи. И довольно символично вспоминают Ванкувер-2010 — Олимпиаду, на которой Плющенко, как считается, засудили, ведь у него был четверной прыжок, а у его соперника Лайсачека — нет. Евгений гордится тем, что благодаря его словам после этого подняли стоимость четверного прыжка. Но о расстановке прыжков по программе, неидеальных вращениях и дорожках, а также о потерянном риттбергере не говорит. Поражения принимать всегда сложно, но именно это качество отличает великих чемпионов.

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