Исповедь грешницы: почему "убитая" чемпионка так быстро сбежала от Плющенко

Год назад Netflix запустил сериал о фигурном катании, но он, мягко говоря, не пошёл, и проект закрыли после единственного сезона. Кажется, история фигуристки-одиночницы в исполнении Каи Скоделарио, которая после травмы пробует себя в парном катании, зрителей не очень тронула. Но, господа сценаристы, придумывать-то ничего и не нужно: просто экранизируйте то, что сейчас происходит в российском фигурном катании, такое даже самый изощрённый ум не сочинит!

Ну чем ещё можно было удивить фанатов после решения Алины Загитовой, возвращения Евгении Медведевой и побега Александры Трусовой и Алёны Косторной из "Хрустального"? А вот пожалуйста: всё та же Косторная решила вернуться к Тутберидзе всего через девять месяцев после скандального перехода к Плющенко. А ведь мы буквально пару дней назад именно это Алёне и советовали в своём материале. Вряд ли фигуристка принимала решение после публикации Лайфа, просто такой шаг казался единственно верным для спасения её карьеры. Но оттого не менее шокирующим для всех вокруг!

Давайте разбираться в деталях: Косторная перешла к Плющенко летом 2020 года, тут же начала жаловаться на то, как было плохо в "Хрустальном" и хорошо сейчас, однако на соревнованиях показала плохую форму и в итоге не попала в состав сборной России на чемпионат мира. Это стало последней каплей. После этого Алёна пришла к Этери Георгиевне с повинной, и она приняла блудную фигуристку обратно. Занавес!

Но зачем, почему, как так вообще? Если взглянуть на результаты Косторной, то всё становится очевидно: С Тутберидзе: золото финала Гран-при и чемпионата Европы, два мировых рекорда.

С Плющенко: серебро этапов Кубка России и серии Гран-при, шестое место в финале Кубка.

Прибавим к этому потерю коронного тройного акселя, хаотичную смену программ (целых четыре всего за полгода) и тяжёлое, грузное катание, абсолютно не свойственное лёгкой и воздушной Алёне, — иначе как диким спадом всё это назвать сложно. Сама фигуристка тоже это чувствовала и после непопадания в сборную осознала, что единственная возможность не упасть ещё ниже — это вернуться к тренерскому штабу, который и сделал из неё чемпионку.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мы говорили о том, что путь Косторной очень напоминает историю Медведевой, вот только Алёна поняла собственную ошибку гораздо быстрее. И исправлять пошла самостоятельно — никаких кулуарных историй про маму или федерацию. Фигуристка лично приехала в "Хрустальный" (уж не знаем, с букетом или нет) просить прощения у Тутберидзе, и та великодушно её встретила. Хотя это было далеко не так очевидно, ведь Этери Георгиевна в своё время очень болезненно приняла уход спортсменки.

При этом Алёна полгода только подливала масла в огонь. Она наговорила в адрес тренерского штаба столько колкостей, что, казалось, её возвращение после такого в принципе невозможно. Взгляните сами: как такие слова можно вообще забыть? Вот все эти посты — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в "Инстаграме"... Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать.

Так получилось, что у нас четыре человека выходили на лёд одновременно, они вроде делали всё, как всегда, но дико мешали, и меня это раздражало . Я говорила: "Давайте сделаем по-другому, пожалуйста. Так неудобно и невозможно". — Но никакой реакции. Мне не пошли навстречу.

. Я говорила: "Давайте сделаем по-другому, пожалуйста. Так неудобно и невозможно". — Но никакой реакции. Мне не пошли навстречу. Мне действительно не нравилась программа, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Если я высказывала своё мнение, мне говорили "да" или "нет". И очень много было сказано "нет".

У меня был давно этот страх низких оценок, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что "предательница", "кинула". Но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше.

Мне нравится тренироваться с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход, нежели тот, который был у меня раньше. Он более спокойный, и мне очень нравится.

Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Алёна решила уйти от Тутберидзе, потому что: Устала от постоянного напряжения. Почувствовала собственную силу.

Именно эти две причины в комплексе стали движущей силой для Косторной. Просто из-за тяжёлой работы в "Хрустальном" она бы не сбежала, потому что её волнует собственная карьера. А как только пришли победы, Алёна решила, что теперь они будут всегда, даже если суровый взгляд Железной Этери сменится на улыбку Плющенко. Но реальность полна разочарований: без прежнего тренерского штаба сильнейшая фигуристка мира быстро развалилась. Да, можно обвинять в этом ещё и пубертат, конечно, но все мы помним 2019 год, когда у Алины Загитовой были примерно те же проблемы, однако именно Тутберидзе сумела настроить её на феноменальную победу на чемпионате мира в Сайтаме, хотя сама олимпийская чемпионка даже не хотела туда ехать.

В момент своего карьерного пика Косторной нравилось эпатировать общественность планами бросить фигурное катание после Олимпиады и стать врачом (или заняться конным спортом). Сейчас риторика спортсменки сменилась: она уже говорит о том, что не прочь кататься и после 2022 года. А всё почему? Потому что раньше Алёна была уверена, что может легко выиграть Олимпийские игры, а сейчас уже даже не уверена, что на них отберётся.

Так сильно назад Алёну отбросил именно переход к Плющенко — кто бы что ни говорил. И обратный трансфер в "Хрустальный" — это мощнейший удар по репутации двукратного олимпийского чемпиона, хоть он и старается сохранить лицо. Ведь Косторная — не первая, кто бежит из "ангельской" академии: раньше оттуда уже ушли Екатерина Рябова и Станислава Константинова, которые намекали, что главному тренеру они оказались просто неинтересны после появления более звёздных фигуристок.

Плющенко — один из лучших фигуристов в истории, и он хочет стать таким же тренером, но пока его подход очевидно не работает. Персональные коттеджи для звёзд и смартфоны за выученные прыжки — не в таких условиях закалялся и сам Евгений Викторович. Постоянная и очень жёсткая конкуренция с Ягудиным, битва за внимание тренера, разборки в раздевалке и мечты о лучшей жизни — вот что превратило его в настоящую легенду. Конечно, это не значит, что успешный подход должен быть спартанским, но задуматься явно есть о чём.

После того как фигуристки начали уходить и от него, Плющенко явно станет лучше понимать Тутберидзе. Он уже даже начал говорить о неких контрактных обязательствах, хотя раньше рассуждал о том, что фигуристы не крепостные и сами могут выбирать, где им кататься. А с Косторной вообще получилось весьма занимательно: формально она до сих пор числилась в "Хрустальном", поэтому переход даже оформлять никак не нужно. В любом случае у главного тренера "Ангелов" осталась ещё Александра Трусова, но если и с ней в ближайшее время приключится подобная история, то проект "коуч Плющенко" может окончательно лопнуть, как мыльный пузырь.

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