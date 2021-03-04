В "Самбо-70" подтвердили желание Косторной вернуться к Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная действительно хочет вернуться под руководство бывшего тренера Этери Тутберидзе, однако прогнозировать, случится ли это, невозможно. Об этом заявил генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев порталу "Чемпионат.com".

"Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так всё и будет", — сказал Ренат Лайшев.

Он уточнил, что будет только рад, если это возвращение произойдёт.

Напомним, летом прошлого года Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла под руководство двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. За прошедший год её результаты сильно ухудшились, а итогом стало непопадание в сборную России. Лайф рассказывал, как одна из лучших фигуристок мира чуть не похоронила карьеру у Плющенко.

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