В "Самбо-70" подтвердили желание Косторной вернуться к Тутберидзе
Теперь всё будет зависеть от решения тренера.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная действительно хочет вернуться под руководство бывшего тренера Этери Тутберидзе, однако прогнозировать, случится ли это, невозможно. Об этом заявил генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев порталу "Чемпионат.com".
"Желание такое есть, мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так всё и будет", — сказал Ренат Лайшев.
Он уточнил, что будет только рад, если это возвращение произойдёт.
Напомним, летом прошлого года Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла под руководство двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. За прошедший год её результаты сильно ухудшились, а итогом стало непопадание в сборную России. Лайф рассказывал, как одна из лучших фигуристок мира чуть не похоронила карьеру у Плющенко.
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