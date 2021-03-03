"Барселона" совершила чудо-камбэк в ответном матче с "Севильей" и пробилась в финал Кубка Испании
По ходу встречи голкипер каталонцев тер Стеген отразил пенальти.
Tfw you complete the comeback. #BarçaSevilla pic.twitter.com/LDrcRBHgGo— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021
"Барселона" победила "Севилью" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и благодаря голу в дополнительное время пробилась в финал турнира.
В первой встрече "Севилья" одолела каталонцев со счётом 2:0, сильно затруднив сопернику задачу перед домашней ответной игрой. Однако на стадионе "Камп Ноу" сине-гранатовым удалось забить один мяч уже на 12-й минуте, отличился Усман Дембеле. А вот со вторым голом возникли трудности. Всю встречу "Барселона" безуспешно пыталась пробить вратаря соперников, а на 73-й минуте ещё и заработала пенальти в свои ворота. Героем эпизода выступил голкипер Марк-Андре тер Стеген, отразивший 11-метровый удар Лукаса Окампоса.
"Севилья" недоиграла до прохода несколько минут. На 94-й защитник каталонцев Жерар Пике забил второй гол и смог перевести игру в дополнительное время, где гол Мартина Брейтуэйта на 95-й вывел каталонцев в финал. При этом все 30 дополнительных минут "Севилья" играла в меньшинстве после удалений Фернандо на 92-й и Люка Де Йонга на 103-й.
В решающем матче "Барселона" сыграет с победителем пары "Леванте" — "Атлетик". Первая игра команд завершилась вничью — 1:1.
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу предъявили обвинение в коррупции. Спустя месяц он покинул пост в "Барсе". В марте состоятся выборы нового президента футбольного клуба.
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