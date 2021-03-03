Верховная рада поддержала законопроект о выводе Украины из часового пояса Москвы

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени на Украине", предполагающий ввод понятия о едином киевском времени, которое будет отличаться от московского на один час. Об этом сказано на сайте парламента.

"Законопроектом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате на Украине", — говорится в сообщении на сайте Рады.

Как утверждается в пояснительной записке, закрепление единого киевского времени на всей территории Украины поможет якобы реинтеграции в состав страны Крыма и Донбасса.

Кроме того, проект закона отменяет сезонный перевод часов в стране. Киевское же время будет соответствовать второму часовому поясу в национальной шкале времени Украины UTC (UA) +2, уточняет автор закона — вице-спикер парламента, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Херсонского горсовета не смогли провести заседание из-за недосыпа.

Авторы