Верховная рада поддержала законопроект о выводе Украины из часового пояса Москвы
Также в стране будет отменён сезонный перевод часов.
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект "Об исчислении времени на Украине", предполагающий ввод понятия о едином киевском времени, которое будет отличаться от московского на один час. Об этом сказано на сайте парламента.
"Законопроектом предлагается определить правовые основы установления единиц времени, исчисления времени и отрегулировать отношения, возникающие при распространении информации о точном значении времени и календарной дате на Украине", — говорится в сообщении на сайте Рады.
Как утверждается в пояснительной записке, закрепление единого киевского времени на всей территории Украины поможет якобы реинтеграции в состав страны Крыма и Донбасса.
Кроме того, проект закона отменяет сезонный перевод часов в стране. Киевское же время будет соответствовать второму часовому поясу в национальной шкале времени Украины UTC (UA) +2, уточняет автор закона — вице-спикер парламента, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.
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