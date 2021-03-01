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На Украине депутаты "переименовали" русский язык, чтобы обойти запрет Зеленского

На родине Юлии Тимошенко придумали, как отказаться от мовы и не попасть при этом под санкции.

1 марта 2021, 16:25

Фото © Pixabay

Депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман "переименовал" русский язык во время заседания регионального парламента. Выйдя к трибуне, он поздоровался с коллегами по-украински, а затем попросил продолжить свою речь на "восточно-украинском", намекая на русский язык.

Коллеги Гуфмана шутку оценили, встретив его высказывание смехом и аплодисментами.

На Украине депутаты "переименовали" русский язык.

Видео © Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Документ был подписан ещё президентом Петром Порошенко, а что касается сменившего его Владимира Зеленского, то до вступления в должность он обещал провести ревизию этого закона на предмет его соответствия конституции, а после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.

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При Зеленском тотальная украинизация лишь набирает обороты. К примеру, в марте 2020-го он подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка. В обществе также наблюдается раскол на языковой почве. На днях украинский тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке, а школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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