На Украине депутаты "переименовали" русский язык, чтобы обойти запрет Зеленского
На родине Юлии Тимошенко придумали, как отказаться от мовы и не попасть при этом под санкции.
Фото © Pixabay
Депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман "переименовал" русский язык во время заседания регионального парламента. Выйдя к трибуне, он поздоровался с коллегами по-украински, а затем попросил продолжить свою речь на "восточно-украинском", намекая на русский язык.
Коллеги Гуфмана шутку оценили, встретив его высказывание смехом и аплодисментами.
На Украине депутаты "переименовали" русский язык.
Видео © Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Документ был подписан ещё президентом Петром Порошенко, а что касается сменившего его Владимира Зеленского, то до вступления в должность он обещал провести ревизию этого закона на предмет его соответствия конституции, а после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.
При Зеленском тотальная украинизация лишь набирает обороты. К примеру, в марте 2020-го он подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка. В обществе также наблюдается раскол на языковой почве. На днях украинский тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке, а школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы.
Выбор редакции
Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы
Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычных на Украине
Турчак спрогнозировал обновление половины партийного списка "Единой России"
Пенсионерку насмерть придавило вывеской продуктового магазина в Нижнем Новгороде
Пашинян допустил переход к полупрезидентской форме правления в Армении
Комментариев: 0