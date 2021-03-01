На Украине депутаты "переименовали" русский язык, чтобы обойти запрет Зеленского

Депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман "переименовал" русский язык во время заседания регионального парламента. Выйдя к трибуне, он поздоровался с коллегами по-украински, а затем попросил продолжить свою речь на "восточно-украинском", намекая на русский язык.

Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года. Документ был подписан ещё президентом Петром Порошенко, а что касается сменившего его Владимира Зеленского, то до вступления в должность он обещал провести ревизию этого закона на предмет его соответствия конституции, а после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.