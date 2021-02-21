"Это прецедент": На Украине тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке

Главный тренер футбольного клуба "Львов" Виталий Шумский получил жёлтую карточку в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги с "Колосом" за то, что общался с арбитром на украинском языке. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Футбол".

"Я подошёл к четвёртому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?" Он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали жёлтую карточку", — объяснил Шумский.

Теперь он требует от главного судьи матча Виктора Копиевского, чтобы резервный арбитр Николай Кривоносов объяснил всей Украине, за что был предупреждён. Шумский назвал этот эпизод прецедентом.

Встреча же завершилась не в пользу команды Шумского. "Колос" выиграл со счётом 2:0 и сохранил седьмое место в турнирной таблице. "Львов" после 15 туров располагается на 11-й строчке.

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