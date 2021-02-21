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"Это прецедент": На Украине тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке

Теперь он просит у арбитров объяснить всей Украине, за что был предупреждён.

21 февраля 2021, 21:33

Фото © Официальный сайт ФК "Львов"

Главный тренер футбольного клуба "Львов" Виталий Шумский получил жёлтую карточку в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги с "Колосом" за то, что общался с арбитром на украинском языке. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Футбол".

"Я подошёл к четвёртому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?" Он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали жёлтую карточку", — объяснил Шумский.

Теперь он требует от главного судьи матча Виктора Копиевского, чтобы резервный арбитр Николай Кривоносов объяснил всей Украине, за что был предупреждён. Шумский назвал этот эпизод прецедентом.

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Встреча же завершилась не в пользу команды Шумского. "Колос" выиграл со счётом 2:0 и сохранил седьмое место в турнирной таблице. "Львов" после 15 туров располагается на 11-й строчке.

А ранее нападающий "Колоса" Евгений Селезнёв рассказал, что хорватский тренер клуба "Днепр-1" Игор Йовичевич попытался запретить ему говорить на русском языке во время матча Премьер-лиги.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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