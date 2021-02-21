В Москве началась тотальная уборка снега с дорог и тротуаров

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В российской столице городские службы приступили к тотальной уборке снега с автомобильных дорог и тротуаров. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой", — сказано в сообщении.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и призвали не создавать помех при прохождении колонн.

Напомним, рекордные снегопады пришли в Москву ещё 12 февраля. Тогда из-за непогоды наблюдались многокилометровые пробки, также были задержки рейсов в столичных аэропортах.

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