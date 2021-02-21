Эксперт рассказала об идеальной продолжительности секса после бурного спора в Сети

Спор в социальной сети "Тикток" помог выяснить, сколько в идеале должен продолжаться секс. Об этом сообщает News.com.au.

Ролик, в котором девушка обращается к пользователям и просит рассказать, сколько должен длиться половой акт, вызвал бурные обсуждения и побудил сексолога из Австралии Надю Бокоди разобраться в вопросе.

Автор упомянутого видео рассказала, что обсуждала волнующий её вопрос с молодыми девушками и те заявили, что рассчитывают не менее чем на час.

"Час? Кто занимается сексом так долго? Просто обычный половой акт? Нет, мэм. 15–20 минут максимум", — отметила она и обратилась к другим людям с просьбой поделиться своим мнением.

В свою очередь Бокоди рассказала, что в научных исследованиях в разное время встречались различные мнения на сей счёт. Например, в статье канадских и американских учёных от 2008 года сказано, что средняя продолжительность полового акта составляет от трёх до семи минут. Другие исследователи утверждают, что секс может длиться от 33 секунд до почти часа.

Бокоди заметила, что в исследованиях прослеживается интересная деталь. Несмотря на то что женщинам требуется больше времени, чтобы достичь оргазма, обычно к более долгому половому акту стремятся мужчины. Это обстоятельство связывают с влиянием фильмов для взрослых — к такой мысли сексолога подтолкнула статья учёных США, датируемая 2020 годом, в которой сказано, что как минимум у четверти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет половое поведение формируется за счёт просмотра эротики.

"И, учитывая её акцент на длительной эрекции и марафонских сексуальных сеансах, вполне вероятно, что мужчина может чувствовать, что он подошёл к концу, если не превзошёл десятиминутную отметку", — добавила эксперт.

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