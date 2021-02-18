Актриса бросила профессию и ушла в порно, но всё ради высокой цели

Своими планами девушка поделилась с журналистами Daily Mail. Кейтлин рассказала, что будет снимать порнографические короткометражки для сервиса Afterglow, который позиционируется как "секс-позитивная платформа, сконцентрированная на получении удовольствия". В своих роликах австралийка планирует перенести акцент именно на девушек. Целевая аудитория у такого порно соответствующая.

Фото © Instagram / caitlinstasey

Стэйси рассказала, что планировала перейти в режиссуру порно ещё в начале 2020 года, но тогда все проекты рухнули из-за коронавирусной инфекции

Мы все были настроены снять несколько фильмов в феврале, но это было слишком рискованно. Снимать обычные фильмы во время CoViD-19 сложно. А порнографические — практически невозможно

Переход девушки в индустрию фем-порно не стал для её последователей шоком. Последние годы девушка регулярно боролась за расширение прав женщин. К примеру, одной из таких акций стала кампания #freethenipple ("свободу соску"). Деятели культуры и активисты открыто заявили о своей поддержке женской сексуальности и бодипозитива.

Фото © Instagram / caitlinstasey

Вполне возможно, новые веяния в порно пойдут индустрии на пользу. Сейчас дела обстоят плачевно. Бывшие актрисы одна за другой рассказывают, как съёмки подпортили им психику и всю жизнь. А некоторые и вовсе признаются, что из-за профессии они чуть не погибли.

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