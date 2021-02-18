Telegram заблокировал крупнейший канал об эскортницах "Рынок шкур"
При этом дубликаты всё ещё доступны. На самый крупный из них подписано более ста тысяч человек.
Фото © Pixabay
Telegram заблокировал доступ к скандальному каналу "Рынок шкур", на который подписано более 237 тысяч пользователей. Администрация мессенджера посчитала, что крупнейший паблик об эскортницах нарушает правила.
Скриншот © Телеграм-канал РШ
"Этот канал недоступен в связи с нарушением условий использования "Телеграма", — говорится в паблике.
На канале "Рынок шкур" публиковалась информация о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. На ресурсе приводилась переписка, а также другие доказательства "необычных" занятий героинь. Первые записи об эскортницах в РШ появились в ноябре 2017 года.
Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская объяснила, почему использовать Telegram небезопасно.
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