"Рынок шкур" ждёт дефолт. Обернётся ли шантаж несовершеннолетней уголовными делами

Телеграм-каналы уже давно стали не только источником альтернативной информации, но и мощным инструментом для вымогательства. Анонимность мессенджера порождает у кого-то ощущение безнаказанности. Но вымогателей из "Телеграма", как обычных преступников, тоже пугают обращения жертв в полицию.

Анонимные телеграм-каналы — практически идеальный ресурс для вброса всевозможного компромата. А на информационном рынке компромат — ходовой товар. Поддержание хорошей репутации стоит денег, а иногда очень больших денег.

Фото © Телеграм-канал "Рынок шкур"

Tелеграм-канал "Рынок шкур" специализируется на разоблачении инстаграм-моделей, бьюти-блогерш и тусовщиц, которых подозревают в эскорте. А кроме того, админы канала выкладывают фото и видео профессиональных эскортниц и ВИП-проституток. У канала есть даже своя мораль: за красивыми луками в "Инстаграме" часто скрываются наркомания, беспорядочная половая жизнь, жадность и измена и другие пороки общества. И якобы миссия канала — разоблачать такую жизнь моделей, чтобы у юных девушек не возникало соблазна пойти этой дорогой. На первый взгляд звучит и правда неплохо.

Бизнес-модель интернет-травли

Но за любой блестящей идеей кроется экономика. А бизнес-модель ТГ "Рынок шкур" (РШ) построена на элементарном шантаже. Админы предлагают скидывать на почту, зарегистрированную на защищённом сервисе protonmail, любую информацию, в том числе и непроверенную, касающуюся так называемых шлюх. А удалить эту компрометирующую информацию можно, договорившись с теми же админами. Минимальная цена за удаление имени — 80 тысяч рублей. При этом, ведя переговоры с жертвой, админы РШ получают информацио и о других потенциальных жертвах.

— Звонит "Рынок шкур", дружелюбно болтает, попутно спрашивает о других людях. А удалить без денег — нет. Даже если ты святая из монастыря, им неважно это, — цитирует одну из пострадавших телеграм-канал Mash, журналисты которого и предали эту историю огласке в очередной раз.

Переписка вымогателя с жертвой. Фото © Телеграм-канал Mash

По статистике исследовательского цента Pew, чаще всего подвергаются травле или домогательствам в Интернете именно молодые женщины. На Западе уже давно прижился термин "слатшейминг" (slut — шлюха, shame — позор), заключающийся в унижении женщины путём наклеивания на неё ярлыка развратницы. Кого записать в шлюхи, а кого нет, решают админы канала РШ в согласии с собственным моральным чутьём, а в перспективе — будущего вымогательства. И чем успешнее и богаче жертва, тем прибыльнее слатшейминг. У этого ТГ огромная база подписчиков (около 250 тысяч). И эта аудитория с готовностью присоединяется к травле какой-нибудь очередной "шкуры", выведенной на свет стараниями админов канала. Ну а если кто-то захочет отомстить своей бывшей, особенно если она трудится в модельном бизнесе, он может анонимно послать её фото админам РШ с какими-нибудь реальными или выдуманными подробностями. И админы с удовольствием опубликуют этот компромат. Ведь чем больше на канале компромата, тем больше у них денег.

Милана подаёт заявление

Несколько дней назад на канале зашеймили несовершеннолетнюю Милану Д. (имя изменено. — Прим. Лайфа) — победительницу многих конкурсов красоты. Канал утверждает, что она продала свою девственность известному олигарху за два с половиной миллиона рублей. — Объездила уже всю Европу и все точки мира, берёт около $1500 за шесть часов ввиду того, что молодая, да и спрос есть. Очень тупая. Таких свет не видывал, — обсуждают несовершеннолетнюю Милану админы паблика, попутно выкладывая её профиль в "Инстаграм", чтобы специфическая аудитория ТГ знала, где травить Милану.

Фото © VK

Когда Милане поступило предложение от админов паблика заплатить 100 тысяч рублей за удаление негативного контента, она просто написала в полицию заявление о вымогательстве, админы паблика сразу удалили пост, не дожидаясь денег. Правда, затем выпустили целое заявление в любимом морализаторском тоне: "Девушки, которые выложены в нашем паблике или будут выложены, вас не спасёт ваша бумажка с заявлением, вас спасёт только один случай, если ваша совесть чиста. Ваша соотечественница тому пример. Напоминаем, вся информация по поводу девушек, поступающая к нам, проверяется по всем базам".

Вероятно, расчёт админов прост — чтобы не тратить своё время на судебные заседания, Милана удовлетворится удалением поста, заберёт заявление, а админы смогут продолжать и дальше свой доходный бизнес на шантаже. И кажется, что они не так боятся деанона, ведь карты, куда жертвы шлют деньги, оформлены на случайных людей, переписка ведётся через защищённый почтовый сервис protonmail, а компромат выложен на витрине анонимного телеграм-канала.