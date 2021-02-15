Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Анонимности уже давно нет": Касперская объяснила, почему использовать Telegram небезопасно

Невозможность гарантированно сохранить информацию в секрете обусловлена двумя основными факторами.

15 февраля 2021, 19:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Безопасность личной информации и конфиденциальность в Интернете, в частности в мессенджере Telegram, являются мифом, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. По её мнению, невозможность гарантированно сохранить информацию в секрете обусловлена двумя основными факторами: человеческим и техническим.

Касперская оценила угрозу отключения Рунета от Глобальной сети

Касперская оценила угрозу отключения Рунета от Глобальной сети

"Любое сообщение может быть переслано любому пользователю. И у вас как у пользователя нет возможности контролировать информацию. Известны утечки не очень пристойных видео. Это исключительно человеческий фактор", — пояснила она в беседе с RT.

Что касается технического фактора, то Касперская напомнила о том, что любое приложение на вашем телефоне по умолчанию имеет доступ к акселерометру. За счёт этого нейронная сеть может перехватывать сообщения с клавиатуры и по вашим микродвижениям определить, какой текст вы набираете в данный момент.

Роскомнадзор потребовал, чтобы Telegram прекратил распространять личные данные россиян

Роскомнадзор потребовал, чтобы Telegram прекратил распространять личные данные россиян

"Анонимности уже давно нет, и не надо обольщаться на этот счёт. Прямо с детского сада надо объяснять людям, что можно, чего нельзя в Интернете. Тогда, может быть, придёт какое-то понимание", — подчеркнула президент группы компаний InfoWatch, добавив, что лучшей защитой в Сети является самоконтроль.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что администрация сервиса блокирует каналы, где публикуются личные данные граждан. Также, по его словам, появились каналы, где публикуются личные данные судей, прокуроров, правоохранителей и журналистов. В основном в них, добавил Дуров, были призывы к насилию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1