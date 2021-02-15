"Анонимности уже давно нет": Касперская объяснила, почему использовать Telegram небезопасно

Безопасность личной информации и конфиденциальность в Интернете, в частности в мессенджере Telegram, являются мифом, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. По её мнению, невозможность гарантированно сохранить информацию в секрете обусловлена двумя основными факторами: человеческим и техническим.

"Любое сообщение может быть переслано любому пользователю. И у вас как у пользователя нет возможности контролировать информацию. Известны утечки не очень пристойных видео. Это исключительно человеческий фактор", — пояснила она в беседе с RT.

Что касается технического фактора, то Касперская напомнила о том, что любое приложение на вашем телефоне по умолчанию имеет доступ к акселерометру. За счёт этого нейронная сеть может перехватывать сообщения с клавиатуры и по вашим микродвижениям определить, какой текст вы набираете в данный момент.

"Анонимности уже давно нет, и не надо обольщаться на этот счёт. Прямо с детского сада надо объяснять людям, что можно, чего нельзя в Интернете. Тогда, может быть, придёт какое-то понимание", — подчеркнула президент группы компаний InfoWatch, добавив, что лучшей защитой в Сети является самоконтроль.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что администрация сервиса блокирует каналы, где публикуются личные данные граждан. Также, по его словам, появились каналы, где публикуются личные данные судей, прокуроров, правоохранителей и журналистов. В основном в них, добавил Дуров, были призывы к насилию.

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