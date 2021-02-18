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Категорий: 18

В России выявлено 13 447 новых случаев ковида

Излечилось от этого заболевания в стране уже более 3,6 миллиона человек.

18 февраля 2021, 08:22

Фото © ТАСС

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

В России выявлено ещё 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Количество случаев за всё время пандемии достигло 4 125 598.

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За сутки от ковида скончалось ещё 480 человек. Пандемия унесла в стране жизни уже 81 926 человек. 3 661 312 излечились, из них 18 730 — за последние сутки.

Ранее в Финляндии был обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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