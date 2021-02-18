В России выявлено 13 447 новых случаев ковида

В России выявлено ещё 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Количество случаев за всё время пандемии достигло 4 125 598.

За сутки от ковида скончалось ещё 480 человек. Пандемия унесла в стране жизни уже 81 926 человек. 3 661 312 излечились, из них 18 730 — за последние сутки.