Провизор назвала опасности дешёвых аналогов лекарств

Далеко не всегда дешёвые аналоги лекарств столь же эффективны, как и дорогие препараты. В чём состоит разница между ними, объяснила провизор Ирина Булыгина.

"За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Провизор отметила, что одно и то же лекарство может выпускать сразу 50 и более заводов. При этом каждый такой препарат будет иметь своё название, имея одинаковое действующее вещество. Но, по словам Булыгиной, сравнивать бренд и дженерик нельзя, так как в них разные вспомогательные и связующие элементы, которые обычно каждый производитель разрабатывает сам.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность, или усечённые клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени", — добавила эксперт.

Булыгина пояснила, что производители просто проверяют, чтобы препарат поступил в кровь, а затем вышел из организма. После этого считается, что он работает. Однако терапевтическую эквивалентность оригинальному лекарству никто не проверяет.

Булыгина допустила, что при обычной головной боли можно купить дженерик, но, если речь идёт о хроническом заболевании, нужно лечиться оригинальными препаратами во избежание побочных эффектов.

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