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Провизор назвала опасности дешёвых аналогов лекарств

Эксперт отметила, что один и тот же препарат может выпускать сразу 50 и более заводов.

18 февраля 2021, 04:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Далеко не всегда дешёвые аналоги лекарств столь же эффективны, как и дорогие препараты. В чём состоит разница между ними, объяснила провизор Ирина Булыгина.

"За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море", — приводит слова эксперта телеканал "360".

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Провизор отметила, что одно и то же лекарство может выпускать сразу 50 и более заводов. При этом каждый такой препарат будет иметь своё название, имея одинаковое действующее вещество. Но, по словам Булыгиной, сравнивать бренд и дженерик нельзя, так как в них разные вспомогательные и связующие элементы, которые обычно каждый производитель разрабатывает сам.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность, или усечённые клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени", — добавила эксперт.

Булыгина пояснила, что производители просто проверяют, чтобы препарат поступил в кровь, а затем вышел из организма. После этого считается, что он работает. Однако терапевтическую эквивалентность оригинальному лекарству никто не проверяет.

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Булыгина допустила, что при обычной головной боли можно купить дженерик, но, если речь идёт о хроническом заболевании, нужно лечиться оригинальными препаратами во избежание побочных эффектов.

Ранее эксперты объяснили, как обезопасить себя от побочных эффектов обезболивающего.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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