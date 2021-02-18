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Категорий: 18

Остановку "Северного потока — 2" назвали вопросом жизни и смерти для украинцев

В Киеве считают, что нынешняя ГТС страны является "частью системы обороны".

18 февраля 2021, 04:14
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<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал остановку строительства газопровода "Северный поток — 2" вопросом жизни и смерти для жителей страны.

Коболев считает, что завершение проекта якобы сделает Украину "беззащитной перед российской военной агрессией". По его мнению, газотранспортная система страны, через которую сейчас проходит транзит топлива в Европу, является "частью системы обороны" Незалежной. Но когда "Северный поток — 2" будет достроен, положение Украины поменяется.

"Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток — 2" это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан", — написал глава "Нафтогаза" в "Фейсбуке".

Псаки: Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой

Псаки: Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Ранее сообщалось, что Германия и США начали переговоры по "Северному потоку — 2". Берлин настаивает на том, что газопровод должен быть достроен.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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