"Сделали на мне очень много денег": бабушка-миллионерша наказала внуков на сумму в 1,4 миллиарда рублей

Document shredding. Risky trades. A family divided.



At 93 years old, Beverley Schottenstein decided her JPMorgan financial advisors needed to pay—even though they were her own grandsons https://t.co/6f7Z2igAay pic.twitter.com/yxbrGamDzn — Bloomberg (@business) February 17, 2021

94-летняя жительница США наказала своих внуков на сумму 19 миллионов долларов (около 1,4 миллиарда рублей), об этом сообщает Bloomberg.

Братья Эван и Ави Шоттенстайн управляли состоянием своей своей бабушки-миллионерши Беверли в течение 15 лет. Юристы женщины заявили, что внуки, распоряжаясь 80 миллионами долларов, совершали рискованные операции и делали долгосрочные вложения, которые не подходят для инвестора старше 90 лет. Кроме того, наследники осуществляли сделки, чтобы получать для себя максимальную комиссию, подделали как минимум один финансовый документ и незаконно сняли с карты владелицы около миллиона долларов.

Финансовый арбитраж постановил, что Эван и Ави, а также банк J.P. Morgan, где они работали консультантами, обязаны выплатить Беверли 19 миллионов долларов за нанесённый ущерб и юридические услуги. При этом юристы требовали 69 миллионов. К слову, руководство банка братьев уволило, отметив, что не имеет отношения к "семейной мыльной опере".

Родственники разделились на два лагеря. Отец внуков и сын миллионерши требовал не выносить сор из избы и заявлял, что бабушка "сердится беспричинно". Он даже потребовал с неё расписку об отсутствии претензий. Однако другие внуки заявили, что 94-летняя женщина подписала документ под давлением.

"Эти ребята сделали на мне очень много денег. Речь шла не о 25 долларах. Это нужно было сделать", — подчеркнула сама Беверли Шоттенстайн.

Пожилая миллионерша намерена и далее отстаивать свои интересы в суде и уверена, что банк должен был остановить Эвана и Ави, когда те зашли слишком далеко.

Ранее Лайф рассказывал, как кассир подсунул женщине не тот лотерейный билет и сделал её миллионершей.

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