В Армении американец осквернил памятник жертвам холокоста и геноцида

В Армении задержан гражданин США, который подозревается в осквернении памятника жертвам холокоста и геноцида армян. Об этом сообщает портал shamshyan.com.

Инцидент произошёл в пятницу, 12 февраля, в Ереване. Неизвестный облил монумент красной краской и нанёс надписи. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".

В результате подозреваемый сам явился в отделение полиции и дал признательные показания. Им оказался 36-летний гражданин США Х. Ераносян. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в украинском Херсоне вандалы осквернили братскую могилу воинов-освободителей.

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