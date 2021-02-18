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Категорий: 18

В Армении американец осквернил памятник жертвам холокоста и геноцида

Вандал сам пришёл в полицию и признал свою вину.

18 февраля 2021, 03:22
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/aravotam/4062" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avarotam</a></p>

Фото © Telegram / avarotam

В Армении задержан гражданин США, который подозревается в осквернении памятника жертвам холокоста и геноцида армян. Об этом сообщает портал shamshyan.com.

Инцидент произошёл в пятницу, 12 февраля, в Ереване. Неизвестный облил монумент красной краской и нанёс надписи. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".

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В результате подозреваемый сам явился в отделение полиции и дал признательные показания. Им оказался 36-летний гражданин США Х. Ераносян. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в украинском Херсоне вандалы осквернили братскую могилу воинов-освободителей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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