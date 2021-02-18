В Армении американец осквернил памятник жертвам холокоста и геноцида
Вандал сам пришёл в полицию и признал свою вину.
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В Армении задержан гражданин США, который подозревается в осквернении памятника жертвам холокоста и геноцида армян. Об этом сообщает портал shamshyan.com.
Инцидент произошёл в пятницу, 12 февраля, в Ереване. Неизвестный облил монумент красной краской и нанёс надписи. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".
В результате подозреваемый сам явился в отделение полиции и дал признательные показания. Им оказался 36-летний гражданин США Х. Ераносян. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в украинском Херсоне вандалы осквернили братскую могилу воинов-освободителей.
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