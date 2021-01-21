В Словении неизвестные затушили Вечный огонь у памятника павшим Сынам России
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Сейчас местные правоохранители проводят расследование.
В Любляне неизвестные затушили Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, которые погибли на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом рассказали в российской дипмиссии в этой стране, передаёт ТАСС.
По словам дипломатов, вандалы повредили газовую горелку, которая используется для подачи топлива к монументу. Местные правоохранительные органы в курсе случившегося, они проводят расследование и ищут причастных к инциденту.
Ранее Лайф писал о том, что неизвестные снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Позже местная полиция назвала имена хулиганов.