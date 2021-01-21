В Словении неизвестные затушили Вечный огонь у памятника павшим Сынам России

Сейчас местные правоохранители проводят расследование.

В Любляне неизвестные затушили Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, которые погибли на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом рассказали в российской дипмиссии в этой стране, передаёт ТАСС.

По словам дипломатов, вандалы повредили газовую горелку, которая используется для подачи топлива к монументу. Местные правоохранительные органы в курсе случившегося, они проводят расследование и ищут причастных к инциденту.