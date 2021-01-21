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Регион
Опубликовано 21 января 2021, 21:31

В Словении неизвестные затушили Вечный огонь у памятника павшим Сынам России

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Сейчас местные правоохранители проводят расследование.

В Любляне неизвестные затушили Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, которые погибли на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом рассказали в российской дипмиссии в этой стране, передаёт ТАСС.

В Оренбурге мать наблюдала, как дети затушили Вечный огонь. Теперь их ищут

По словам дипломатов, вандалы повредили газовую горелку, которая используется для подачи топлива к монументу. Местные правоохранительные органы в курсе случившегося, они проводят расследование и ищут причастных к инциденту.

В Петербурге школьницы закидали пламя Вечного огня снежками — видео

Ранее Лайф писал о том, что неизвестные снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Позже местная полиция назвала имена хулиганов.

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Иван Косицын
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