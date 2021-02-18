Россиянки назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина

Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы содержать семью. Около 45% опрошенных уверены, что идеальная зарплата — от 80 до 150 тысяч рублей, такие данные показал опрос банка "Открытие", который приводит ТАСС.

Аналогичные цифры назвали 48% мужчин. Ещё 30% женщин и 24% представителей сильного пола считают комфортным доход 40–80 тысяч рублей в месяц.

16% респонденток и 17% респондентов подняли планку выше, назвав сумму 150–300 тысяч ежемесячно, а 6 и 8% соответственно — от 300 тысяч и больше.

Более половины россиянок (56%) уверены, что мужчина должен зарабатывать больше женщины и быть кормильцем семьи. Ещё 16% выступили за равноценный вклад мужа и жены в бюджет, а 28% согласились с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.

Четверть жительниц России больше всего ценят в мужчинах верность и порядочность, ещё 22% — ответственность, а 11% — ум и знания. Доброта, щедрость и чувство юмора важны для 9%. Сами представители сильного пола в себе ценят прежде всего свой интеллект. Лишь 2% опрошенных считают важным критерием внешнюю привлекательность.

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