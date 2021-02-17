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Звёздный парфюмер рассказала, как не ошибиться с выбором аромата в подарок на 23 Февраля

Как оказалось, учитывать стоит даже рост и вес мужчины.

17 февраля 2021, 14:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Женщинам гораздо сложнее подобрать нужный аромат, чем мужчинам. Но всё же есть несколько деталей, которые нужно учитывать. О них Лайфу в преддверии 23 Февраля рассказала звёздный парфюмер Жанна Гладкова.

По её мнению, мужчины в выборе аромата опираются на желание соответствовать определённому образу. Поэтому нужно от этого отталкиваться. Они "немножко попроще устроены, у них больше структурированности", в то время как у женщин в душе "много разных переходов, которые надо дополнять".

"Если мужчина хочет создать образ мачо, то выбирает аромат, в котором много древесных и кожаных оттенков. Если хочет создать образ спортивного и подтянутого, то можно выбрать аромат, в котором много цитрусовых и органических нот. Если классический образ, то это должен быть классический фужер и древесно-цитрусовый или древесно-пряный аромат. Но важно ещё учитывать габариты человека. Если мужчина не очень большой, то ему можно выбирать ароматы летучие, в которых много ярких начальных нот. А если человек всё-таки крупный, то надо, чтобы аромат его обволакивал", — пояснила парфюмер.

Если вы дарите парфюмерию в подарок человеку, чьи вкусы и предпочтения вам хорошо известны, то лучше обратите внимание на новинки интересующего его бренда. В противном случае можно подарить что-то из ряда более универсальных оттенков: травянистая зелень, цитрусовые и древесные.

"Но всегда следует исходить из того, как человек хочет выглядеть", — отметила парфюмер.

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Ранее проведённый опрос показал, чего действительно хотят мужчины на 23 Февраля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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