"Чувствует себя прекрасно": Михаила Боярского выписали из больницы
По словам сына артиста, главный мушкетёр страны уже завтра будет играть на сцене театра.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Видео © Instagram / sergeyboyarskiy
Народного артиста России Михаила Боярского выписали из петербургской больницы № 122. Его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, сообщил, что уже 18 февраля 71-летний актёр сыграет в спектакле в Театре имени Ленсовета.
"Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, чувствует себя он прекрасно. Уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета", — рассказал Боярский-младший подписчикам в "Инстаграме".
Он поблагодарил всех за неравнодушие, добрые пожелания и тёплые слова в адрес отца. Завтра Боярский и его супруга Лариса Луппиан вместе выйдут на сцену в спектакле "Смешанные чувства" в постановке Олега Левакова.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге после долгого лечения от ковида была выписана из больницы актриса Алиса Фрейндлих.
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