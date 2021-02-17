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Категорий: 18

"Чувствует себя прекрасно": Михаила Боярского выписали из больницы

По словам сына артиста, главный мушкетёр страны уже завтра будет играть на сцене театра.

17 февраля 2021, 14:44

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Видео © Instagram / sergeyboyarskiy

Народного артиста России Михаила Боярского выписали из петербургской больницы № 122. Его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, сообщил, что уже 18 февраля 71-летний актёр сыграет в спектакле в Театре имени Ленсовета.

"Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, чувствует себя он прекрасно. Уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета", — рассказал Боярский-младший подписчикам в "Инстаграме".

Он поблагодарил всех за неравнодушие, добрые пожелания и тёплые слова в адрес отца. Завтра Боярский и его супруга Лариса Луппиан вместе выйдут на сцену в спектакле "Смешанные чувства" в постановке Олега Левакова.

Боярский отправлен на обследование в больницу

Боярский отправлен на обследование в больницу

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге после долгого лечения от ковида была выписана из больницы актриса Алиса Фрейндлих.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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