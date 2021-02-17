Госдума и Совфед выбрали по пять членов в новый состав ЦИК
Ещё пятеро будут представлены президентом.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Государственная дума и Совет Федерации сегодня выбрали из своих рядов по пять членов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Согласно российскому законодательству, ЦИК состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом, пять — верхней, пять — нижней палатой парламента. Срок полномочий состава комиссии — пять лет.
От Госдумы в состав ЦИК вошли Константин Мазуревский от "Единой России", Евгений Колюшин от КПРФ, Николай Левичев от "Справедливой России", Александр Курдюмов от ЛДПР и Антон Лопатин от группы депутатов фракции ЕР.
От Совфеда в ЦИК были назначены Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.
Ранее в Кремле рассказали, когда будет обнародовано решение президента по кандидатам в ЦИК.
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