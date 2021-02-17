Госдума и Совфед выбрали по пять членов в новый состав ЦИК

Ещё пятеро будут представлены президентом.

Государственная дума и Совет Федерации сегодня выбрали из своих рядов по пять членов в новый состав Центральной избирательной комиссии. Согласно российскому законодательству, ЦИК состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом, пять — верхней, пять — нижней палатой парламента. Срок полномочий состава комиссии — пять лет.

От Госдумы в состав ЦИК вошли Константин Мазуревский от "Единой России", Евгений Колюшин от КПРФ, Николай Левичев от "Справедливой России", Александр Курдюмов от ЛДПР и Антон Лопатин от группы депутатов фракции ЕР.

От Совфеда в ЦИК были назначены Николай Булаев, Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина, Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.