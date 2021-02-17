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99-летний муж Елизаветы II попал в больницу

В Букингемском дворце назвали это "мерой предосторожности".

17 февраля 2021, 14:23
<p>Фото © Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage</p>

Фото © Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу вечером 16 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, принц почувствовал недомогание.

"Госпитализация герцога — мера предосторожности, принятая по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха", — говорится в заявлении.

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9 января стало известно, что Елизавета II и принц Филипп сделали прививки от коронавируса. Вакцинацию провели в Виндзорском замке, где королевская пара проводит локдаун.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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