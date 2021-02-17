99-летний муж Елизаветы II попал в больницу
В Букингемском дворце назвали это "мерой предосторожности".
Фото © Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу вечером 16 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, принц почувствовал недомогание.
"Госпитализация герцога — мера предосторожности, принятая по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание. Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха", — говорится в заявлении.
9 января стало известно, что Елизавета II и принц Филипп сделали прививки от коронавируса. Вакцинацию провели в Виндзорском замке, где королевская пара проводит локдаун.
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