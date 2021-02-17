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Epic Games пожаловалась на притеснения со стороны Apple в Европе

Компании не поделили доходы от игры Fortnite.

17 февраля 2021, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американская компания Epic Games, разрабатывающая видеоигры, обратилась в антимонопольные органы ЕС с жалобой на магазин приложений App Store, принадлежащий американской же корпорации Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Epic Games пыталась обойти механизмы App Store по взиманию комиссии за внутриигровые микротранзакции в размере 30% и была наказана со стороны Apple. Магазин приложений заблокировал игру Fortnite, принадлежащую компании. После этого Epic Games обвинила корпорацию в создании неконкурентных условий для ведения бизнеса на iOS-устройствах.

Там отметили, что недопустимо запрещать приложения из-за использования других платёжных систем. Такие действия нарушают законы Евросоюза. В Apple уже заявили, что Epic Games в свою очередь нарушила правила сервиса, меняя опции даже без рассмотрения со стороны App Store. В корпорации добавили, что своими безрассудными действиями разработчики Fortnite сделали пешками своих клиентов.

Apple получила рекордную прибыль с продаж iPhone, Apple Watch и встроенных покупок в приложениях

Apple получила рекордную прибыль с продаж iPhone, Apple Watch и встроенных покупок в приложениях

Ранее Лайф подробно рассказывал о предыстории конфликта Apple и Epic Games.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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