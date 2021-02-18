"Чтобы не суетился по ночам". Стало известно, что сиделка Марадоны добавляла ему в пиво снотворное

Сиделка легендарного футболиста Диего Марадоны, ушедшего из жизни в конце ноября 2020 года, призналась, что добавляла в его пиво снотворное. Об этом следователям, ведущим дело о смерти аргентинца, рассказала психолог Гризельда Морель, работавшая с восьмилетним сыном чемпиона мира.

Как пишет Daily Mail, это происходило, чтобы Марадона "не суетился по ночам". Также психолог сообщила, что легенде футбола давали алкоголь даже по утрам, если он просил об этом.

Морель отметила, что состояние Марадоны ухудшилось настолько, что однажды один из помощников застал его разговаривающим по телефону без самого гаджета в руке.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. С тех пор в рамках расследования пытаются установить, стал ли Марадона жертвой врачебной халатности. По слухам, его дочери Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его доктор Леопольдо Луке. Ранее нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

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