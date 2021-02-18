Эксперт объяснил функцию непонятного чёрного датчика на китайских смартфонах

Многие пользователи отмечают, что на торце китайских смартфонов имеется непонятный чёрный датчик, который отсутствует на девайсах Apple и Samsung. Речь идёт о ИК-датчике (датчике инфракрасного излучения). Как отметил директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин, подобные имеются и на пультах управления бытовой техникой.

"Плюсом технологии общения устройств через ИК-датчик, а не через систему Bluetooth является возможность быстрого подключения устройств напрямую без использования систем взаимной регистрации, которая всегда возникает при использовании Bluetooth", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Тем не менее эта технология может быть опасна с точки зрения сохранности конфиденциальных данных, потому что чем проще подключение, тем вероятнее несанкционированный доступ, добавил Шамин.

Благодаря ИК-порту смартфон можно использовать как пульт от телевизора или управлять с его помощью освещением в комнате. Эксперт пояснил, что на флагманских моделях известных брендов он отсутствует, так как наличие такого датчика не является стандартом, а производители в условиях жесточайшей конкуренции экономят на всех дополнительных функциях.

Специалист заключил, что будущего у ИК-датчиков нет, ведь наиболее актуальными в ближайшее время будут вещи, которые должны составить умный дом.

Соответственно, управление таким домом будет уже с использованием глобальной сети Интернет, для которой ИК-порты будут не нужны", — заключил Шамин.

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