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Стоимость нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года

Цены на WTI тоже подросли.

18 февраля 2021, 01:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк</p>

Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк

Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов впервые с 21 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным на 04:05 мск, апрельские фьючерсы росли на 0,25% — до 65,06 доллара. Мартовские фьючерсы нефти марки WTI прибавили 1,26% — до 61,91 доллара за баррель.

15 февраля стоимость нефти Brent поднялась выше 63 долларов впервые с 22 января 2020 года.

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Напомним, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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