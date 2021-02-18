Стоимость нефти Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
Цены на WTI тоже подросли.
Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк
Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов впервые с 21 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
По данным на 04:05 мск, апрельские фьючерсы росли на 0,25% — до 65,06 доллара. Мартовские фьючерсы нефти марки WTI прибавили 1,26% — до 61,91 доллара за баррель.
Напомним, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.
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