Названы причины ошибок в тестах на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела к коронавирусу могут показывать как ложноположительный, как и ложноотрицательный результат. Причины ошибок кроются не только в самих системах и их чувствительности, но и в состоянии организма человека. Об этом рассказали эксперты в интервью "Известиям".

Всего в России зарегистрировано 150 тестов, почти все реагируют на S-белок. От того, насколько качественно они сделаны, и зависит чувствительность. Если она низкая, то анализ может не выявить антитела, даже если они есть.

Иногда бывает ложноположительный результат, например, когда организм уже вырабатывает некие тела, похожие на фрагменты коронавируса. Система принимает их за антиковидные, хотя это не так. Также показатели могут быть неверными, если у пациента не совпадают выработанные иммуноглобулины с антигенами в тесте.

Многое зависит и от времени сдачи анализов. При подозрении на заражение нужно сдавать тест на антитела IgM, именно их вырабатывает организм в первые дни борьбы с инфекцией. Если с момента заболевания прошло три недели, стоит сдать IgM и IgG, а спустя три месяца — только на IgG. Этот же анализ можно сдать тем, кто не болел, для выявления скрытой или бессимптомной формы.

Эксперты рекомендуют опираться не на показатели титров антител, а только на качественный результат — да или нет. Кроме того, некоторые люди защищены Т-клеточным иммунитетом. Тест на него стоит около 20 тысяч рублей, в то время как анализ на иммуноглобулины можно сдать бесплатно по полису ОМС или в частной лаборатории за 1,5-2 тысячи рублей.

Ранее ВОЗ рекомендовала делать прививки от ковида даже переболевшим.

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