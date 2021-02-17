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Главврач Коммунарки Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса

Также он оценил прогноз коллеги о том, что человечество забудет о пандемии через три-пять лет.

17 февраля 2021, 20:06
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, необходимо ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса.

Медик отметил, что иммунная система человека более сложная и глубокая, чем просто жидкостной либо гуморальный иммунитет в виде иммуноглобулина G и M, есть ещё клеточный компонент и ряд тестов к фрагментам коронавируса. Тем не менее Проценко считает, что тест на антитела следует сдать.

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"Я уверен, и в Москве это сейчас организовано таким образом, что, прежде чем попасть в центр вакцинации, всё равно контактируете с врачом, верьте врачам, мы вас очень любим", — сказал доктор, отвечая на вопросы о коронавирусе в соцсети Clubhouse.

Также главврач оценил прогноз своего коллеги — врача — анестезиолога-реаниматолога Бориса Теплых о том, что человечество сможет забыть о пандемии через три-пять лет. Проценко подчеркнул, что в этой ситуации ещё более пессимистичен. Он напомнил, что 1 марта будет ровно год, как больницу в Коммунарке перепрофилировали под ковидный центр. За это время медик понял, что делать прогнозы по коронавирусу — самое неблагодарное дело.

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Врач раскрыл, когда мы сможем забыть о пандемии

"Я не знаю, что нас ждёт, но абсолютно уверен, что те меры, которые сейчас медицинская общественность и политическая пропагандирует, это социальная дистанция, это правильное ношение масок. Плюс вакцинация — это те три инструмента, которые нам позволят контролировать и сдерживать ситуацию", — отметил специалист.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил, почему не у всех находят антитела после вакцинации от коронавируса.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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