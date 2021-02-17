Врач раскрыл, когда мы сможем забыть о пандемии

Через пять лет, в лучшем случае — через три года, человечество сможет забыть о пандемии, но жизнь будет совершенно другой. Такой прогноз сделал завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых.

"Мне кажется, что через пять лет (а лучше — через три года) мы об этом [пандемии] забудем, но жизнь будет другая. Я надеюсь, что мы примем маски как сезонность, это будет просто другая цивилизация", — сказал Теплых, отвечая на вопросы о коронавирусе в социальной сети Clubhouse.

Также медик оценил возможность того, что ковид, как и грипп, станет сезонным заболеванием. Он отметил, что всегда останавливает людей.

"Да не дай бог кому-то переболеть гриппом! Когда мне человек начинает рассказывать, как он болеет гриппом, это реально тяжёлые истории с мышечными болями, поражением органов и так далее и тому подобное. Грипп — это реальность, с которой мы живём. Она уносит каждый год около тысячи жизней в России", — подчеркнул доктор.

Теплых добавил, что не хотел бы, чтобы коронавирус стал сезонным, как грипп. Врач надеется, что CoViD-19 последует примеру испанки (испанский грипп) и в итоге покинет нас.

Ранее профессор Лукашев объяснил, сколько ещё россиянам предстоит носить маски.

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