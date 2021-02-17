Врач объяснила, в каком случае соевый соус может стать смертельно опасным

Несмотря на азиатское происхождение, соевый соус прочно закрепился в рационе многих россиян. Некоторые считают, что он безопаснее соли, и поэтому поливают им всё, что можно. Почему так делать не стоит, рассказала Лайфу врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Соевым соусом мы подсаливаем пресную еду, потому что в нём много соли. Естественно, нельзя всё сдабривать соевым соусом. Если блюдо было уже посолено, то в этом нужды нет. Мы его употребляем очень дозированно и аккуратно. Если употреблять соус в рамках суточный нормы — пять граммов соли в день, то никакого вреда он не нанесёт. Если же злоупотреблять, то доказано влияние поваренной соли на артериальное давление", — рассказала врач.

Доктор объяснила, к каким печальным последствиям может привести чрезмерная любовь к соевому соусу, причём даже для молодых людей.

"Это приводит к артериальной гипертензии. Повышенное артериальное давление — это основная причина инсультов. Оно может приводить к различным сердечно-сосудистым катастрофам: это разрыв аневризмы аорты, инфаркт миокарда. Сейчас все сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют. И у молодых людей артериальная гипертония в сочетании со стрессом может вызвать внезапный спазм коронарных сосудов и даже внезапную сердечную смерть", — предостерегла Чернышова.

Чтобы такого ни с кем не случилось, доктор рассказала про правила, которых надо придерживаться при употреблении соевого соуса и других продуктов с высоким содержанием соли.

"Лучше смолоду не привыкать пересаливать еду. Важно понимать, что все готовые продукты уже содержат соль. Например, хлеб и колбасы. Нужно постепенно отучать себя от соли", — заключила врач.

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