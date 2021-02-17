Лже-Пугачёва полтора часа общалась в Clubhouse: пела, говорила с Федуком и критиковала Филю

В резко набравшей популярность соцсети Clubhouse появилась Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва и полтора часа общалась с пользователями на разные темы. Юзеры даже не сомневались в подлинности звезды: недоверие разрушил узнаваемый с первых секунд голос с хрипотцой и ник певицы из "Инстаграма" alla_orfey.

Голосовой чат с певицей слушали несколько тысяч человек. По просьбе слушателей Примадонна даже спела "Позови меня с собой", много шутила и раскритиковала бывшего мужа Филиппа Киркорова за сотрудничество с юными тиктокерами. Она также заявила, что не хотела бы спеть "Зайка моя" Фили. Лободу же и Ани Лорак Пугачёва, наоборот, похвалила. Со звездой поговорил также и рэпер Федук, который признался, что "в кайфе" от многих песен Пугачёвой.

разговор Федука с Аллой Борисовной Пугачевой в клабхаусе pic.twitter.com/75nIO2YK7y — . (@sbpche) February 17, 2021

А на длинный вопрос о том, как Примадонна скинула 50 килограммов, Пугачёва ответила: "Ну обратись к диетологу". Некоторые засомневались в том, что в голосовом чате действительно певица. Так и оказалось. Журналисты Super.ru связались с супругом артистки Максимом Галкиным, и тот сообщил, что Пугачёва "конечно же" не сидит в Clubhouse.

Ранее Лайф сообщал, что с ростом популярности соцсети Clubhouse в России активизировались и мошенники, которые якобы продают инвайты за суммы до десяти тысяч рублей.

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