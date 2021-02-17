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Лже-Пугачёва полтора часа общалась в Clubhouse: пела, говорила с Федуком и критиковала Филю

О том, что Примадонна была ненастоящая, журналисты узнали у Максима Галкина.

17 февраля 2021, 17:22
<p>Алла Пугачёва. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Алла Пугачёва. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В резко набравшей популярность соцсети Clubhouse появилась Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва и полтора часа общалась с пользователями на разные темы. Юзеры даже не сомневались в подлинности звезды: недоверие разрушил узнаваемый с первых секунд голос с хрипотцой и ник певицы из "Инстаграма" alla_orfey.

Голосовой чат с певицей слушали несколько тысяч человек. По просьбе слушателей Примадонна даже спела "Позови меня с собой", много шутила и раскритиковала бывшего мужа Филиппа Киркорова за сотрудничество с юными тиктокерами. Она также заявила, что не хотела бы спеть "Зайка моя" Фили. Лободу же и Ани Лорак Пугачёва, наоборот, похвалила. Со звездой поговорил также и рэпер Федук, который признался, что "в кайфе" от многих песен Пугачёвой.

А на длинный вопрос о том, как Примадонна скинула 50 килограммов, Пугачёва ответила: "Ну обратись к диетологу". Некоторые засомневались в том, что в голосовом чате действительно певица. Так и оказалось. Журналисты Super.ru связались с супругом артистки Максимом Галкиным, и тот сообщил, что Пугачёва "конечно же" не сидит в Clubhouse.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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