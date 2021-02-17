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Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьёва

Журналист был заблокирован в сервисе практически сразу после регистрации.

17 февраля 2021, 16:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Роскомнадзор направил в адрес компании — владельца социальной сети Clubhouse письмо, в котором требует восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьёва. Кроме того, надзорное ведомство просит владельцев соцсети объяснить причины блокировки аккаунта.

"Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и её свободное распространение. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора", — говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе РКН напомнили, что 17 февраля этого года Совет Федерации одобрил поправки в Административный кодекс РФ, предусматривающие наказание за нарушение прав граждан России в Интернете. В это понятие входит также цензура российских СМИ и информации граждан интернет-площадками. В случае если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Испугались меня": Соловьёва заблокировали в Clubhouse

"Испугались меня": Соловьёва заблокировали в Clubhouse

Ранее Лайф сообщал, что с ростом популярности соцсети Clubhouse в России активизировались и мошенники, которые якобы продают инвайты за суммы до десяти тысяч рублей.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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