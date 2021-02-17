Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьёва

"Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и её свободное распространение. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора", — говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе РКН напомнили, что 17 февраля этого года Совет Федерации одобрил поправки в Административный кодекс РФ, предусматривающие наказание за нарушение прав граждан России в Интернете. В это понятие входит также цензура российских СМИ и информации граждан интернет-площадками. В случае если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.