Добровинский через суд попытался вернуть статус адвоката и потерпел фиаско
Юриста наказали на два года за разглашение конфиденциальной информации.
Фото © Facebook / Александр Добровинский
Александр Добровинский попытался вернуть себе статус адвоката, которого был лишён за нарушение профессиональной этики. Хамовнический районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска юриста против Адвокатской палаты.
"По результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом г. Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.
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Добровинского лишили статуса адвоката на два года за нарушение кодекса профессиональной этики во время суда над актёром Михаилом Ефремовым, где он представлял интересы потерпевших. Он назвал произошедшее полной неожиданностью и заявил о намерении судиться за возвращение себе статуса.
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