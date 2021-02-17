Добровинский через суд попытался вернуть статус адвоката и потерпел фиаско

Александр Добровинский попытался вернуть себе статус адвоката, которого был лишён за нарушение профессиональной этики. Хамовнический районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска юриста против Адвокатской палаты.

"По результатам рассмотрения искового заявления А.А. Добровинского к Адвокатской палате города Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката Хамовническим районным судом г. Москвы вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований", — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

Добровинского лишили статуса адвоката на два года за нарушение кодекса профессиональной этики во время суда над актёром Михаилом Ефремовым, где он представлял интересы потерпевших. Он назвал произошедшее полной неожиданностью и заявил о намерении судиться за возвращение себе статуса.

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