В рельефе склона горы в Северной Осетии увидели профиль Путина — видео

Видео с валуном, похожим на профиль президента России. Видео © LIFE

В Северной Осетии на склоне горы обнаружили рельеф, напоминающий профиль лица президента РФ Владимира Путина. Это место находится в Дзауском районе, около этнического села Борджнис, и носит название "Царциаты Гора".

"Это же натуральное, он так и был многие тысячелетия, просто со временем стал похож на вот этот образ, год назад снимал ещё там. Это необычная гора. Там скифские захоронения, кобанская культура третьей тысячи до нашей эры. С нашего села видно. Сам снял и другу отправил, и он такого же мнения. Очень похож", — рассказал Лайфу Юрий Бетеев — директор ИА "АЛАНИЯинформ".

В свою очередь, профессор, председатель Комиссии по вопросам культурного и духовного наследия, образования и науки Общественной палаты Северной Осетии Руслан Бзаров отметил, что такие совпадения в очертаниях рельефа с образом человека нередки.

"В любой горной стране вы найдёте сотни и тысячи примеров того, как складки местности образуют профиль вашего соседа или родственника, политического деятеля или известного артиста, исторического лица или сказочного персонажа. Чаще всего это зависит от фантазии и престижных ожиданий смотрящего. То, что руководитель России пользуется в Осетии глубоким уважением, давно и широко известно. Впрочем, желающие вполне могут увидеть на предложенной картинке профиль Александра Македонского или Наполеона Бонапарта", — выразил своё мнение профессор.

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