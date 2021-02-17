До 10 тысяч за инвайт. Мошенники активизировались с ростом популярности Clubhouse в России

Резкий рост популярности закрытой социальной сети Clubhouse привлёк внимание не только российских пользователей Сети, но и мошенников. Так как попасть в приложение можно только по приглашению участника соцсети, на сервисах бесплатных объявлений "Авито" и "Юла" появились сотни предложений о продаже инвайтов. Но далеко не все они реальные, предупредили эксперты по кибербезопасности. Тем более что стоимость инвайтов варьируется от 200 до 10 тысяч рублей.

"Вас попросят перевести деньги в обмен на инвайт без гарантий получения приглашения", — пояснил изданию "Коммерсант" гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

В сервисе "Юла" изданию подтвердили, что действительно имеется рост поисковых запросов, связанных с Clubhouse. Однако обращений в администрацию площадки о случаях мошенничества пока не поступало. А вот в "Авито" решили действовать на упреждение возможной угрозы и запретили продажу приглашений в Clubhouse с 17 февраля.

Также эксперты по кибербезопасности предупредили, что в Сети имеются приложения, которые имитируют соцсеть, чтобы получить доступ к личным данным пользователя. Например, таких много в магазине операционной системы Android. Также специалисты не исключили, что в будущем Clubhouse может стать источником более серьёзных проблем. Например, поставлять мошенникам аудиоматериал для создания речевых профилей.

Ранее Лайф сообщал, что телеведущего Владимира Соловьёва заблокировали в соцсети Clubhouse

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